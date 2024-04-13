Главный тренер «Спартака» Абаскаль: если бы всё было так радужно, это было бы не то | Источник:

— Соответствующие выводы будут сделаны. Ещё раз скажу, что это моя ответственность — я беру вину на себя за любой результат. В таких ситуациях трудно понять, после недели, когда команда бежала с желанием, прессинговала, на поле увидеть совсем другое. Будем делать выводы.

— Критика — это положительное явление. Если бы всё было так радужно, то было бы не то. В таких ситуациях грязное бельё не выносится наружу, поэтому мы должны работать над процессом. Над системными моментами нужно работать.



Что касается моих чувств, то мы работаем в большом клубе, поэтому у нас большая ответственность. К этому нужно относиться с профессионализмом и понимаем того, где ты находишься, — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.