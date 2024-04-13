Семин: «У “Спартака” сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»

«Сейчас все, кому не лень, критикуют “Спартак”. Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать. Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас “Сочи” получше выглядит, чем осенью. А у “Спартака” сплошной нервоз», — сказал Семин «СЭ».