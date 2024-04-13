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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин: «У “Спартака” сплошной нервоз. Психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас все, кому не лень, критикуют “Спартак”. Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать. Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас “Сочи” получше выглядит, чем осенью. А у “Спартака” сплошной нервоз», — сказал Семин «СЭ».

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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