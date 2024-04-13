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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Морено: восхищаюсь Гвардиолой, но хочу, чтобы у «Сочи» был свой стиль

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил стиль игры своей команды с клубами Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

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Морено: восхищаюсь Гвардиолой, но хочу, чтобы у «Сочи» был свой стиль | Источник: Чемпионат.com

— Если сравнивать с европейскими клубами и тренерами, как Клопп и Гвардиола, какой стиль хотели бы видеть в «Сочи»?

— Хотелось бы видеть «Сочи» Роберто Морено. Перечисленные тренеры — это отличные специалисты. У них есть свой стиль, и я этими тренерами восхищаюсь. Что касается Гвардиолы, то он пример того тренера, который изменил футбол. Он изменил футбол в каждой стране, где он работал. Но, конечно, мне хотелось бы видеть команду со своим стилем, чтобы у «Сочи» был свой стиль. Чтобы команда всегда боролась, и команда хотела всегда побеждать. Если счёт не в нашу пользу, то команда готова показать, что просто так не проиграет, — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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