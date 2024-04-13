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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сливают Абаскаля?» Губерниев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Сочи»

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал игру московского «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Сливают Абаскаля?» Губерниев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, красно-белые уступили со счётом 0:1, единственный гол на 76-й минуте забил марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах.

«Ну и “Спартак”… Ужас… Не играют, ходят по полю пешком… Сливают Абаскаля?» — написал Губерниев своём телеграм-канале.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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