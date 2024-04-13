Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
11
Футбол. Первая лига
перерыв
Химки
Шинник
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Балтика
05
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Хайденхайм
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Сочи
Спартак
10
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
7.04
ЦСКА
Факел
41
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Сочи»

Футболисты «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отмечается, что ни один из игроков красно-белых не ответил на вопросы журналистов, тем самым нарушив регламент лиги.

Единственный мяч в матче на счету марокканского защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха. Он отличился на 76-й минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 23 матчей. «Сочи» находится на предпоследней, 15-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 44 очка.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь