Игроки «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Сочи»

Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отмечается, что ни один из игроков красно-белых не ответил на вопросы журналистов, тем самым нарушив регламент лиги.

Единственный мяч в матче на счету марокканского защитника «Сочи» Яхьи Аттийят-аллаха. Он отличился на 76-й минуте.