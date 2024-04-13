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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В РПЛ сообщили, что матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет согласно графику

Матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» состоится по утвержденному ранее графику, сообщил «СЭ» директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

Оренбург
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Оренбург"

«Российская премьер-лига регулярно в течение последних дней мониторит ситуацию в Оренбурге совместно с властями Оренбургской области и администрацией ФК “Оренбург”. Руководством региона не вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, включая матч МИР РПЛ. По утверждению местных властей, стадион “Газовик”, аэропорт им. Ю. А. Гагарина и центральные гостиницы находятся за пределами зоны затопления и продолжают работу в штатном режиме», — сказал Фетисов.

Матч «Оренбург» — «Пари НН» состоится 14 апреля. Начало — в 12.00 мск.

5 апреля в городе Орск (Оренбургская область) случился прорыв дамбы. Через несколько дней в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. 12 апреля мэр Оренбурга объявил о массовой эвакуации. В подобных ситуациях РПЛ руководствуется решениями местных властей в вопросе переноса или проведения матча.

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