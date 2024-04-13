В РПЛ сообщили, что матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет согласно графику

«Российская премьер-лига регулярно в течение последних дней мониторит ситуацию в Оренбурге совместно с властями Оренбургской области и администрацией ФК “Оренбург”. Руководством региона не вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, включая матч МИР РПЛ. По утверждению местных властей, стадион “Газовик”, аэропорт им. Ю. А. Гагарина и центральные гостиницы находятся за пределами зоны затопления и продолжают работу в штатном режиме», — сказал Фетисов.