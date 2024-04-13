«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:30 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев.

ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гаич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 36 очков, но расположился на четвёртой строчке.