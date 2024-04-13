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18:32 (мск), источник: РБК

«Балтика» нанесла «Ахмату» крупнейшее поражение в истории

Футболисты калининградской «Балтики» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 7:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ахмат
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
«Балтика» нанесла «Ахмату» крупнейшее поражение в истории | Источник: РБК

В составе победителей голы забили Анхело Энрикес (4-я минута), Алекс Фернандес (8, 41, 84), Юрий Ковалев (11), Виталий Лисакович (34) и Максим Максим Кузьмин (89). У проигравших отличился Светослав Ковачев (76).

Калининградцы забили три гола в первые десять минута матча. Как сообщает Opta, это первый случай в РПЛ как минимум с 2008 года (когда есть точное время всех голов), когда одна команда забила другой трижды в первые десять минут.

За первый тайм «Балтика» забила больше голов, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне (4). Грозненский клуб ранее лишь один раз в своей истории пропускал пять раз в домашнем матче в чемпионате, это было в 2005 году против «Рубина» (1:5).

Для «Ахмата» это одно из крупнейших поражений в истории. В 1980 году команда уступила минскому «Динамо» в матче Кубка СССР со счетом 0:6. В российский истории в 2012 году грозненцы проигрывали владикавказской «Алании» 0:5. «Балтика» же одержала свою самую крупную победу.

Кроме того, «Балтика» прервала свою 22-матчевую серию без гостевых побед в чемпионате России. «Ахмат» проиграл четыре матча подряд в РПЛ.

Алекс — второй игрок в истории «Балтики» с хет-триком в чемпионате России. Первым это сделал Сергей Булатов в 1996 году против «Крыльев Советов» (5:0).

В текущем сезоне это лишь второй хет-трик в РПЛ, первым был хет-трик с пенальти Федора Чалова (ЦСКА) против «Ахмата» в июле.

В следующем туре «Балтика» 20 апреля примет самарские «Крылья Советов», «Ахмат» в тот же день в гостях сыграет с московским ЦСКА.

Ахмат
1:7
Первый тайм: 0:5
Балтика
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