«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче РПЛ

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В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (48-я минута) и Артур (64). У проигравших отличился Лукас Оласа (16).

Кассьерра с 16 голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. На втором месте Джон Кордоба из «Краснодара» (11).

На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Витор Тормена.

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» в 12 матчах в РПЛ с момента назначения Сергея Семака — худшая серия «Краснодара» без побед против определенного соперника в чемпионате России, сообщает Opta.

Также «Краснодар» неизменно пропускает в последних 16 матчах против «Зенита» в РПЛ (в среднем два гола за игру) — их худшая подобная серия против определенного соперника в высшем дивизионе.

«Зенит» набрал 47 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на второй строчке с 43 очками.