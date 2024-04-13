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19:07 (мск), источник: РБК

«Зенит» победил «Краснодар» в «чемпионском» матче РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://t.me/fckrasnodar

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (48-я минута) и Артур (64). У проигравших отличился Лукас Оласа (16).

Кассьерра с 16 голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона. На втором месте Джон Кордоба из «Краснодара» (11).

На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Краснодара» Витор Тормена.

«Зенит» не проигрывает «Краснодару» в 12 матчах в РПЛ с момента назначения Сергея Семака — худшая серия «Краснодара» без побед против определенного соперника в чемпионате России, сообщает Opta.

Также «Краснодар» неизменно пропускает в последних 16 матчах против «Зенита» в РПЛ (в среднем два гола за игру) — их худшая подобная серия против определенного соперника в высшем дивизионе.

«Зенит» набрал 47 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на второй строчке с 43 очками.

В следующем туре «Зенит» 21 апреля примет «Оренбург», «Краснодар» двумя днями ранее дома сыграет с воронежским «Факелом».

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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