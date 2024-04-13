Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Краснодар»

«Для завоевания чемпионства нужно, чтобы игроки в определённый момент сыграли выше своих возможностей — “Краснодар” сыграл не выше своих возможностей. Возможности игроков “Краснодара” значительно выше, чем они сегодня показали, начиная от вратаря.



“Зенит” — это стабильная команда. Эта команда хорошо психологически устойчива. Наверное, поэтому они победили и это было закономерно. Но чемпионат не закончился. В нашем чемпионате бывает много неожиданностей. Надо продолжать, но при 32 тысячах людей игроки “Краснодара” не смогли реализовать все свои потенциальные возможности. Поэтому у “Краснодара” поражение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.