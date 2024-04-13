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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Краснодар»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом», в котором гости одержали победу со счётом 2:1.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл «Краснодар» | Источник: Чемпионат.com

«Для завоевания чемпионства нужно, чтобы игроки в определённый момент сыграли выше своих возможностей — “Краснодар” сыграл не выше своих возможностей. Возможности игроков “Краснодара” значительно выше, чем они сегодня показали, начиная от вратаря.

“Зенит” — это стабильная команда. Эта команда хорошо психологически устойчива. Наверное, поэтому они победили и это было закономерно. Но чемпионат не закончился. В нашем чемпионате бывает много неожиданностей. Надо продолжать, но при 32 тысячах людей игроки “Краснодара” не смогли реализовать все свои потенциальные возможности. Поэтому у “Краснодара” поражение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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