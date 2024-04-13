Сергей Семак: меня удивила отставка Ивича из «Краснодара»

«Сложно судить, чем отличается команда Ивича и Мусаева. Первый матч тоже получился сложным. Сегодняшняя игра была более открытая. Мусаев прекрасно понимает возможности команды и каждого игрока. И три матча недостаточно для выводов. Он прекрасный специалист и всё всем доказал. Ивич тоже прекрасный специалист, но такова тренерская судьба. Меня эта отставка удивила. Но руководители хотят видеть то, что хотят», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.