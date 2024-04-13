Семак: матч с «Краснодаром» — не чемпионский, мы заработали право на ошибку

«Нас поздравляют с чемпионством? Это не наши болельщики. Скорее всего, хотят обратного. Я уже сказал перед игрой — это ни в коем случае не чемпионский матч. Мы заработали себе право на одну ошибку. Четыре очка — это ничто. И на моей практике ещё в ЦСКА такое было, когда мы упустили чемпионство», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.