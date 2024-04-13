Тренер «Краснодара» Мусаев: ужасный матч со стороны Иванова, судья «поплыл»

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счёт. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.



Судейство? Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даёшь играть жёстко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики. Судья провалил матч. “Поплыл”, — передаёт слова Мусаева корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Зимин.