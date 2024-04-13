Арбитр Федотов отреагировал на критику «Краснодара» в адрес судейства в матче с «Зенитом»

«Неудачная игра для Иванова в плане управления, трактовки единоборств. В моменте с Алонсо в добавленное время он разобрался: игрок “Краснодара” уже сыграл головой в мяч, и дальше вратарь “Зенита” попал по ней рукой по касательной. Безрассудных действий тут не было. А для пенальти они нужны.



Иванов криво и косо отсудил что в одну, что в другую сторону. Претензии были у обеих команд. Что игроки “Краснодара” падали и корчились, когда ничего не было, что у “Зенита”. Были моменты, когда футболисты “Краснодара” фолили и каким-то образом получали штрафной в свою пользу. Дважды так было с Мостовым. Если всё это собрать в кучу, то возмущаться должны болельщики “Зенита”. Но они выиграли, поэтому выступать и не будут.



Симуляция Сперцяна — Иванов назначает в пользу “Краснодара” опасный штрафной. Которого нет. И в итоге “Краснодар” забивает гол. Так что я просто не могу понять, что не так Иванов сделал для болельщиков “Краснодара”. Да, на протяжении игры множество штрафных было против “Краснодара”. Ну бывает такое. Не фолите, значит. Момент с Черниковым вообще можно было и на красную посмотреть. Он “ножницами” срубил игрока “Зенита” сзади. Колено на излом — и что?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.