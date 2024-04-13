«Краснодар» назвал слова Семака о билетах семьям и фанатам ложью

«Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков “Зенита” (в последней игре с “Зенитом” было именно столько болельщиков гостей).



Что же касается “дружественного обмена”, то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.



В связи с этим высказывание главного тренера “Зенита” о болельщиках своей команды является ложью», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Краснодара».