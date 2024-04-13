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21:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Вероятность победы «Зенита» в чемпионате России выросла до 87% — Opta

Вероятность победы санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после победы в матче 24-го тура над «Краснодаром» выросла до 87,3%.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Вероятность победы «Зенита» в чемпионате России выросла до 87% — Opta | Источник: Чемпионат.com

Аналитические данные публикует телеграм-канал Opta Sports.

В свою очередь, вероятность победы «Краснодара» в чемпионате России снизилась с 22% до 10,7%. Шансы на завоевание титула у московского «Динамо» также снизились — с 12% до 1,7%.

Напомним, «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ и увеличил свой отрыв от второго места до четырёх очков.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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