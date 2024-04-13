ЦСКА вырвал ничью в концовке матча с «Локомотивом», уступая 1:3

Источник: https://t.me/fclokomotiv

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью со столичным ЦСКА со счетом 3:3 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Илья Самошников (44-я минута), Максим Глушенков (56) и Лукас Фассон (66). У гостей отличились Тамерлан Мусаев (53), Антон Заболотный (80) и Илья Агапов (87).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&hd=2&id=456261332&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол был забит после ошибки со стороны голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Самошников ударом из-за пределов штрафной перебросил неосмотрительно вышедшего слишком далеко из ворот вратаря.

Глушенков поучаствовал во всех трех голах «Локомотива» (гол + два ассиста), он не уходит без результативных действий в восьми из последних девяти матчей в РПЛ.

Матч команд в первом круге закончился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. В последний раз «Локомотив» побеждал ЦСКА в июне 2021 года (2:1).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&hd=2&id=456261339&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Локомотив», у которого тоже 37 очков, расположился на пятой строчке.