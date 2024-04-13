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21:31 (мск), источник: РБК

ЦСКА вырвал ничью в концовке матча с «Локомотивом», уступая 1:3

Встреча 24-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:3. ЦСКА сумел сравнять счет в последние десять минут основного времени матча.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://t.me/fclokomotiv

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью со столичным ЦСКА со счетом 3:3 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Илья Самошников (44-я минута), Максим Глушенков (56) и Лукас Фассон (66). У гостей отличились Тамерлан Мусаев (53), Антон Заболотный (80) и Илья Агапов (87).

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол был забит после ошибки со стороны голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Самошников ударом из-за пределов штрафной перебросил неосмотрительно вышедшего слишком далеко из ворот вратаря.

Глушенков поучаствовал во всех трех голах «Локомотива» (гол + два ассиста), он не уходит без результативных действий в восьми из последних девяти матчей в РПЛ.

Матч команд в первом круге закончился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. В последний раз «Локомотив» побеждал ЦСКА в июне 2021 года (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Локомотив», у которого тоже 37 очков, расположился на пятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 20 апреля в гостях сыграет с казанским «Рубином», ЦСКА в тот же день примет грозненский «Ахмат».

Локомотив
3:3
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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