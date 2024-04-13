Глушенков разрывал ЦСКА. Но армейцы совершили сказочный камбэк в дерби с «Локо»!

Локомотив — ЦСКА — 3:3, видео, голы, обзор матча, статистика, 13 апреля 2024 года, РПЛ, таблица чемпионата России | Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» и ЦСКА выдали живое дерби с шестью голами. Победитель мог обойти «Динамо» и подняться на третье место, но ничья сохранила лучшую на сегодняшний день столичную команду в топ-3.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не впервые в нынешнем сезоне вынужден был экспериментировать с линией обороны. Отсутствовали Виллиан Роша (дело не в контракте — бразилец заработал дисквалификацию) и Дивеев (не из-за травмы, просто приболел). В результате в центре обороны армейцев вышло трио Зделар — Мойзес — Агапов с бразильцем в роли «либеро».

Возможно, именно с этим было связано то, что ЦСКА начал дерби очень осторожно, если не сказать робко. Красно-синие не боролись за инициативу и контроль мяча с железнодорожниками, делали ставку на быстрые ответные атаки, но фактически полтайма они не получались. У «Локомотива» в центре нападения на этот раз вышел Глушенков. А вот Дзюба, несмотря на возвращение в заявку, остался на скамейке запасных.

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Хозяева в своих атаках сделали акцент на левый фланг и полуфланг. Быстрый Пиняев раз за разом улетал от Зделара, который и в скорости ему сильно уступал, и в целом некомфортно чувствовал себя на неродной позиции центрбека. Вдобавок Пиняеву помогали оказывать давление на этот фланг защитник Сильянов и смещавшийся туда Глушенков. Так «Локомотив» создал несколько опасных моментов: однажды Акинфеев подарил себе чудесный сейв на 38-й день рождения, когда Пиняев сместился к полукругу и прилично пробил низом.

У ЦСКА в первом тайме по-настоящему получился лишь один эпизод в атаке, в котором армейцы создали сразу два момента. Сначала Файзуллаев после чудесного паса из глубины убежал один на один, но испортил момент плохим первым касанием. Красно-синие заработали только угловой — Лантратов совершил сейв. А после подачи со стандарта голкипер «Локо» грубо ошибся на выходе, и Обляков бил головой в пустой угол с трёх-четырёх метров. Как не попал — просто невероятно!

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Перед перерывом «Локо» забил вполне заслуженный гол, но не так, как мог бы, исходя из хода игры. Глушенков забросил мяч к чужой штрафной на Самошникова, а контролировавший вроде бы зону Гаич растерялся. Экс-защитник сборной России внезапно ударил из-за штрафной — и забросил мяч за спину Акинфеева! Ошибся и опытный голкипер ЦСКА?

На первых минутах второго тайма казалось, что «Локомотив» по-прежнему контролирует игру, а ЦСКА не знает, как тормозить быстрые атаки соперника. К опорной зоне армейцев по этому матчу тоже много вопросов. Но, как ни странно, быстрый гол после перерыва забила команда Федотова. Не получается с игры — выручит стандарт. Даже без высоких Виллиана Роши и Дивеева. Красно-синие разыграли угловой, Миранчук не заблокировал подачу Файзуллаева, а Морозов упустил Мусаева. Зимний новичок вторым голом подряд показывает, почему именно он выходит сейчас в основе при таких конкурентах, как Чалов с Заболотным.

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Но следующие полтайма превратились в театр другого актёра — Глушенкова. Максим разрывал нескладную оборону ЦСКА. В ходе второй голевой атаки он сначала сделал пас на Миранчука, а после неудачного выноса Зделара забил второй гол железнодорожников. Впрочем, мяч по пути в сетку коснулся Морозова, так что авторство гола под вопросом.

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«Локо» снова полетел! Потом Глушенков исполнил блестящую подачу с углового на Сильянова, однако гол защитника отменили из-за того, что мяч в полёте чуть-чуть вышел за пределы поля. Подачи Максима было непросто прочитать даже Акинфееву. Но вскоре Глушенков сотворил ещё один прекрасный голевой пас, когда Мусаев не очень удачно вынес мяч из штрафной. Келлвен сломал линию офсайда, благодаря чему задержавшийся у чужих ворот Фассон смог сделать два касания и забить свой первый гол в профессиональной карьере.

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ЦСКА разваливался на глазах, а Михаил Галактионов выпустил свежих Дзюбу с Тикнизяном. Но сыграли в итоге перестановки Федотова — сумасшедшая концовка была у этого дерби! Тренер армейцев выпустил Заболотного, убрал одного защитника. Свежий форвард и сократил отставание в счёте, завершив на добивании атаку, которой дал жизнь ценнейшим подбором Обляков.

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На 87-й минуте давление армейцев принесло им спасительный третий гол. Сработал ещё один стандарт. Уставший вроде бы Мусаев нашёл в себе силы на какой-то баскетбольный, фантастический прыжок и сделал скидку на Агапова. Защитник пробил головой, и мяч рикошетом от земли влетел в ворота. Лантратову совсем немного не хватило до сейва.

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Завершиться дерби могло как угодно. И поймавший кураж ЦСКА ещё имел шансы забить, и «Локо» в компенсированное время вспомнил о чужой штрафной. В результате команды нанесли на двоих 31 удар (16:15, в створ — 5:8), а получилась ярчайшая ничья. Как будто лигочемпионский вторник заглянул в РПЛ.