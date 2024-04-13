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22:23 (мск), источник: ТАСС

Галактионов заявил, что не планирует покидать пост главного тренера «Локомотива»

Специалист отметил, что в беседе с руководством клуба были обсуждены наболевшие вопросы.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Михаил Галактионов не думает об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом он заявил журналистам после матча со столичным ЦСКА (3:3) в рамках 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Галактионов после вылета «Локомотива» из Фонбет — Кубка России на прошлой неделе заявил о намерении обсудить будущее команды с руководством клуба.

«Восприняли так, что я ухожу? Кому как удобно, тот так и воспринял. Акценты, которые были расставлены, были расставлены определенной инициативной группой. Значит, им так было необходимо. У нас совершенно другой был посыл — мы обсудили наболевшие вопросы», — сказал Галактионов, отвечая на вопрос ТАСС.

«Была сформулирована определенная задача, понятно, что ответственность тренера была озвучена. Мы поговорили о многих факторах: о том, что сейчас происходит, что необходимо усилить с точки зрения дальнейшего будущего, и о текущем состоянии команды. Продолжаем биться», — добавил он.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 37 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
3:3
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
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