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00:19 (мск), источник: ТАСС

Четырьмя матчами завершится 24-й тур чемпионата России по футболу

«Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород», «Урал» сыграет с «Динамо», «Факел» встретится с «Ростовом», «Крылья Советов» — с «Рубином».

Оренбург
Пари Нижний Новгород
Урал
Динамо
Факел
Ростов
Крылья Советов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Программа 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород», «Урал» — «Динамо», «Факел» — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Рубин».

В первом матче дня «Оренбург» дома сыграет с «Пари НН», встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00 мск. Несмотря на паводок в Оренбургской области, встреча состоится. 13 апреля президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что для отмены игры нет оснований. «Что касается стадиона, аэропорта и автобусов, то все ходит, ездит, никаких проблем нет. Я думаю, что никаких оснований для отмены матча не было и нет. Команда готовилась в плановом режиме», — сказал он ТАСС.

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб предлагал перенести матч на резервный стадион. «До этого мы направили письмо в адрес лиги, руководства РФС (Российского футбольного союза — прим. ТАСС) о нашей обеспокоенности и предложении помощи, мы хотели предложить помощь “Оренбургу”, предложить перенести матч на резервный стадион и оплатить расходы обеих команд. Но коллеги сказали, что у них все в порядке. В том числе риски, связанные с безопасностью и эпидемиологией, они исключили. Поэтому приняли решение, мы едем в Оренбург».

«Команда работала штатно, на команду не распространяется инструктаж, связанный с паводком. Наверное, больше организаторы беспокоились и продолжают беспокоиться насчет уместности проведения матча, не принесет ли это дополнительных рисков. Но команда готовилась штатно, готова выходить на поле, биться», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Оренбург» уже проводил матч после начала паводка, в прошлом туре команда дома обыграла казанский «Рубин» со счетом 3:0. Перед игрой был организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших, также «Оренбург» направил средства, вырученные от продажи билетов на матч, пострадавшим в результате паводка.

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«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Пари НН» с 28 очками располагается на десятой позиции. Игра первой части чемпионата России между командами завершилась победой нижегородской команды со счетом 3:1.

«Динамо» может приблизиться к «Краснодару»

В следующем матче дня московское «Динамо» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 14:15 мск. Бело-голубые, несмотря на поражение от столичного «Спартака» (1:2) в прошлом туре, все еще могут занять первое место в чемпионате России. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» и «Краснодар», которые сыграли на один матч больше, набрали 47 и 43 очка соответственно. «Урал» продолжает борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России, екатеринбургская команда располагается на 15-й позиции с 20 очками в 22 матчах.

Игра первой части чемпионата России между командами завершилась домашней победой «Динамо» со счетом 2:1. В последний раз «Урал» на своем поле оказался сильнее бело-голубых 9 июля 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды. При этом последняя победа «Урала» над «Динамо» датирована 30 апреля 2022 года, тогда игра в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу екатеринбургской команды. «Урал» неудачно начал весеннюю часть сезона, в четырех матчах РПЛ команда потерпела три поражения — от грозненского «Ахмата» (0:1), петербургского «Зенита» (1:4) и самарских «Крыльев Советов» (1:2) и сыграла вничью против московского «Спартака» (0:0). В последний раз екатеринбургская команда победила в РПЛ 26 ноября 2023 года, тогда она оказалась сильнее «Краснодара» (3:1).

Также в воскресенье «Ростов» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра начнется в 16:45 мск. «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 22 матчах. «Ростов» с 31 очком располагается на девятой позиции. «Крылья Советов» дома сыграют с «Рубином», встреча начнется в 19:00 мск. Самарская команда занимает седьмое место, набрав 33 очка в 22 матчах. «Рубин» с 32 очками располагается на восьмой позиции.

Программа 24-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Сочи» дома победил «Спартак» (1:0), «Балтика» на выезде разгромила «Ахмат» (7:1), «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» (2:1), «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

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