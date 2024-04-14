Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение | Источник:

«То, что люди в руководстве “Спартака” не могут принять решение уволить Абаскаля, у меня уже не вызывает каких‑то эмоций, кроме отвращения. Его должны были убрать давным‑давно. А “Сочи” молодцы, как и прогнозировалось, уверенно выиграли», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».