Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Кадис
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
13.04
Ренн
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Болонья
Монца
00
Футбол. Премьер-лига
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
Футбол. Зарубежный
13.04
Борнмут
Манчестер Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
13.04
Мальорка
Реал
01
Футбол. Зарубежный
13.04
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
Футбол. Зарубежный
13.04
Торино
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
13.04
Страсбур
Реймс
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
13.04
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
13.04
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
13.04
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
13.04
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
13.04
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
13.04
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
13.04
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
13.04
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
13.04
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
13.04
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
13.04
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
13.04
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
13.04
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
13.04
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
13.04
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Фрозиноне
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
13.04
Сочи
Спартак
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал поражение красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Быстров: то, что в «Спартаке» не могут решиться уволить Абаскаля, вызывает отвращение | Источник: Чемпионат.com

«То, что люди в руководстве “Спартака” не могут принять решение уволить Абаскаля, у меня уже не вызывает каких‑то эмоций, кроме отвращения. Его должны были убрать давным‑давно. А “Сочи” молодцы, как и прогнозировалось, уверенно выиграли», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь