Матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН» из-за паводка пройдет без использования VAR

Источник: ФК «ОРЕНБУРГ»

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 14.04.2024, 12:00 Оренбург 1 Пари Нижний Новгород 0

ТАСС, 14 апреля. Матч чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и командой «Пари Нижний Новгород» пройдет без использования видеоассистентов рефери (VAR) из-за технических проблем, связанных с паводком в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 14 апреля и начнется в 12:00 мск.

«Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области» — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов. Видеоассистентом судьи должен был стать Евгений Кукуляк, а его помощницей — Вера Опейкина.

После 22 матчей «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Мир — Российской премеьер-лиги (РПЛ). «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й строчке.