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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо».

Урал
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Эммерсон, Филипенко, Мамин, Кулаков, Сиссе, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Бикфалви, Каштанов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричал, Лаксальт, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

«Урал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 22 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьем месте с 38 очками после аналогичного количества встреч.

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