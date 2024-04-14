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14:12 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, обыграв «Пари НН»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Оренбурга.

Оренбург
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Оренбург"

ОРЕНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» со счетом 3:1 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Обухов (2-я минута), Арсен Адамов (51) и Джимми Марин (87). У проигравших отличился Хуан Боселли (43).

В связи с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области, матч прошел без видеоассистентов рефери. Символически удар по мячу перед игрой нанес однокурсник Юрия Гагарина.

«Оренбург» не проигрывает в чемпионате России шесть матчей подряд (три победы, три ничьих). После 23 матчей команда набрала 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Пари НН» примет московское «Динамо». Встречи пройдут 21 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оренбург
3:1
Первый тайм: 1:1
Пари Нижний Новгород
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