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14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Антона Миранчука: на 99% мы уйдем из «Локомотива» летом

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, заявил, что его подопечный с большой долей вероятности покинет стан московского клуба ближайшим летом.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из “Локомотива” летом свободным агентом.

Объясню почему. “Локо” сейчас находится в непростой бюджетной истории после немецкого периода, который содержал высокие расходы, кредиты и прочее. Сейчас внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов, уровня зарплат.

Тот потолок зарплат, который сейчас существует в клубе, в два раза меньше той зарплаты, которая есть у Антона по контракту сейчас. Соглашаться на двойное понижение — тяжело, поэтому добавить что-то ещё мне сложно. Мы сейчас ведём переговоры с клубами чемпионата Турции, Франции, Италии. Работа ведётся», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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