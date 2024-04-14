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15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Нет причин горевать»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выступлении сына, Арсения Аршавина, за «Спартак».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

1 апреля Аршавин-младший забил прямым ударом с углового в ворота «Виста джуниор» во Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения.

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«С сыном по поводу гола не общались. Думаю, это его не первый гол и не последний за “Спартак”. Просто он попал в социальные сети. Сын в “Спартаке”? Спокойно к этому отношусь, он уже давно там, ему все нравится. Нет причин горевать», — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач.

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