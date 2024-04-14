Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Нет причин горевать»

«С сыном по поводу гола не общались. Думаю, это его не первый гол и не последний за “Спартак”. Просто он попал в социальные сети. Сын в “Спартаке”? Спокойно к этому отношусь, он уже давно там, ему все нравится. Нет причин горевать», — сказал Аршавин «СЭ».