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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль объявил команде об уходе из «Спартака»

«Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как утверждает «РБ Спорт», исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.

В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).

35-летний испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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