Абаскаль объявил команде об уходе из «Спартака»

Как утверждает «РБ Спорт» , исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.

В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).