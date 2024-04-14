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15:53 (мск), источник: ТАСС

Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака»

Испанец возглавлял команду с лета 2022 года.

Спартак
Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение об увольнении главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России.

Отмечается, что к ответному матчу полуфинала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита» команду будет готовить Владимир Слишкович. Встреча пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге. Боснийский специалист входил в тренерский штаб Абаскаля.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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