Мостовой: бог подсказал руководству «Спартака», что Абаскалю пора на выход

«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству “Спартака”, что Абаскалю пора на выход. Бог был прав! Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с “Зенитом”. Единственный матч весной, где “Спартак” неплохо сыграл — это игра с “Зенитом” без Абаскаля», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.