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16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение 850 тысяч евро

В воскресенье, 14 апреля, «Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы. Красно-белые выплатят Абаскалю 850 тысяч евро.

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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