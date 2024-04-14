«Урал» нанес «Динамо» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу
Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:1.
Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:1.
ТАСС, 14 апреля. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев мячи забили Даниэль Мишкич (10-я минута) и Алексей Каштанов (90+5). У гостей отличился Константин Тюкавин (34).
Каштанов после гола получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.
«Динамо» проиграло третий матч чемпионата подряд. «Урал» прервал безвыигрышную серию из шести матчей.
После 23 матчей «Динамо» набрало 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Урал» с 23 очками располагается на 13-й строчке. В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде сыграет с командой «Пари Нижний Новгород», «Урал» в гостях встретится с «Сочи». Игры пройдут 21 апреля.