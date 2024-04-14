«Урал» нанес «Динамо» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

Каштанов после гола получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.

После 23 матчей «Динамо» набрало 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Урал» с 23 очками располагается на 13-й строчке. В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде сыграет с командой «Пари Нижний Новгород», «Урал» в гостях встретится с «Сочи». Игры пройдут 21 апреля.