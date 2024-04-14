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16:28 (мск), источник: ТАСС

«Урал» нанес «Динамо» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 2:1.

Урал
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 апреля. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев мячи забили Даниэль Мишкич (10-я минута) и Алексей Каштанов (90+5). У гостей отличился Константин Тюкавин (34).

Каштанов после гола получил вторую желтую карточку за снятие футболки и был удален с поля.

«Динамо» проиграло третий матч чемпионата подряд. «Урал» прервал безвыигрышную серию из шести матчей.

После 23 матчей «Динамо» набрало 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Урал» с 23 очками располагается на 13-й строчке. В следующем матче чемпионата «Динамо» на выезде сыграет с командой «Пари Нижний Новгород», «Урал» в гостях встретится с «Сочи». Игры пройдут 21 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Урал
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
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