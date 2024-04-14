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16:47 (мск), источник: ТАСС

Глушаков считает, что «Спартаку» нужно подождать с выбором нового тренера

В воскресенье в отставку был отправлен главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководству московского футбольного клуба «Спартак» нужно подождать с выбором нового главного тренера, чтобы уже готовиться к новому сезону. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за «Урарту» из Армении.

14 апреля «Спартак» объявил об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Такое ощущение, что вся страна ждала, когда Абаскаля уберут, но они и выигрывали же вместе, все было замечательно и хорошо, когда проигрывали, то так, — сказал Глушаков. — Я думаю, что здесь не надо все на тренера сваливать, виноваты как тренер, так и футболисты, это коллектив. Конечно, если нет результата, то нужно убирать главного тренера или тренерской штаб, это произошло сейчас. Наверное, была задача в виде чемпионства, но сейчас все видят, что “Спартак” не выиграет РПЛ, поэтому что-то нужно менять».

«Я думаю, что нужно выдержать паузу, не сразу ставить нового главного тренера. То есть планировать уже на следующий сезон, смотреть тренерский штаб и, наверное, лепить новую команду. Я уже говорил, что некоторые футболисты не соответствуют уровню “Спартака”, при всем уважении к игрокам, но так безвольно играть нельзя. Решение о новом главном тренере должно принимать руководство клуба, они будут думать», — добавил Глушаков.

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