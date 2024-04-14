Глушаков считает, что «Спартаку» нужно подождать с выбором нового тренера

«Такое ощущение, что вся страна ждала, когда Абаскаля уберут, но они и выигрывали же вместе, все было замечательно и хорошо, когда проигрывали, то так, — сказал Глушаков. — Я думаю, что здесь не надо все на тренера сваливать, виноваты как тренер, так и футболисты, это коллектив. Конечно, если нет результата, то нужно убирать главного тренера или тренерской штаб, это произошло сейчас. Наверное, была задача в виде чемпионства, но сейчас все видят, что “Спартак” не выиграет РПЛ, поэтому что-то нужно менять».