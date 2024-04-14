Агент Георгия Джикии высказался о будущем игрока

«Мне здесь сказать пока нечего. Кроме того, что я очень сильно удивился настрою и качеству работы главного тренера “Сочи” Морено. Чётко видно, что и как он делает на тренировках, как сплотил команду, как скамейка поддерживала основной состав. Я увидел разницу между “Сочи” и “Спартаком”.



Что касается контракта, то время идёт. Хочется надеяться, что господин Малышев сдержит обещание. Мы эту ситуацию больше не муссируем, я продолжаю работать по трудоустройству футболиста», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.