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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Черная» серия «Динамо» продолжается — три поражения подряд. «Урал» выбирается из зоны вылета

Бело-голубые уступили в Екатеринбурге — 1:2.

Динамо
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Не самая громкая вывеска матча «Урал» — «Динамо», но сколько за ней было напряжения. Уральцы, набрав в первых 5 турах 13 очков, в следующих 17 — только 7. Катастрофа! Лишь одна победа с августа в РПЛ, а после победы «Балтики» в Грозном (7:1) команда Виктора Гончаренко вообще опустилась в зону прямого вылета. Отступать некуда.

Как и «Динамо». У бело-голубых с сентября наоборот была «белая» полоса, которая в марте споткнулась о «Ростов» с разгромом — 1:4, а потом случился блэкаут со «Спартаком», когда динамовцы полностью держали игру в своих руках, чтобы подарить сопернику победу двумя вратарскими ошибками.

Команда Лички вычеркнула себя из претендентов на золото, да и место в тройке оказалось под большой угрозой. Остановить падение «Динамо» требовалось в Екатеринбурге.

Однако москвичи начали встречу так, словно результат не имеет никакого значения — сонно и пассивно. Не могли отдать три точных передачи подряд, проигрывали заряженным гостям весь подбор, позволяли создавать моменты у своих ворот. С двумя ударами Шунин справился, а вот с третьим — на 10-й минуте — уже нет. Мишкич без помех пробил после углового точно под штангу, без шансов для голкипера.

Нельзя сказать, что гости после этого завелись. Скорее, хозяева испугались собственной прыти и откатились оборонять победный счет. И довольно долго ничего не позволяли бело-голубым. Те не могли придумать нестандартных ходов, комбинации не проходили. Пока на 34-й минуте Лаксальт одним пасом со своей половины не отрезал всю защиту, выведя Тюкавина один на один. А форвард уверенно пробил в «девятку», забив уже 10-й гол в нынешнем чемпионате. Впереди только Кассьерра (16) и Кордоба (11).

Уральцы пару минут надеялись на офсайд, но ВАР подтвердил решение помощника арбитра — на дальнем фланге задержался защитник хозяев.

Гол уверенности динамовцам не добавил. Во втором тайме «оранжевые» вновь принялись давить, нагнетать, создавать моменты.

У бело-голубых очевидные игровые проблемы. За всю весну команда может записать себе в актив лишь первый тайм с «Локомотивом» и 75 минут с кризисным «Спартаком». В остальном больше мучается, чем творит. Сложно сказать, связан ли спад с психологией, из-за чего не видно особой слаженности и единения. Или с физической подготовкой — бело-голубым не хватает движения, чтобы доминировать. По крайней мере, в матче со «Спартаком» сразу у пяти футболистов сводило ноги. Возможно, сказываются оба фактора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы видим, весной совсем не тот, что осенью, Бителло. Перестала проходить магия у Карраскаля. Не слишком заметны в созидании Чавес с Нгамалё. В сумме это и дает картину — цельной игры у «Динамо» нет.

Концовка матча выдалась эмоциональной. «Динамо» могло вырвать победу: Чавес пробил в штангу, Фомин с пяти метров не попал в створ. Но в противоположной штрафной тоже бывало жарко — у Каштанова в последний момент выбил мяч Фернандес, а Эмерсон не попал из выгодного положения.

И в итоге именно настойчивость хозяев взяла верх — Каштанов с линии штрафной пробил точно в угол на 95-й минуте. Сорванная футболка, вторая желтая карточка, удаление… Неважно. Столь нужная победа для «Урала»!

А «Динамо» проигрывает в РПЛ третий матч подряд. У команды Лички явный кризис.

Автор: Константин Алексеев

Урал
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
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