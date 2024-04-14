В Госдуме оценили увольнение Абаскаля из «Спартака»: «Наконец-то»

«Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над “Динамо”, которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо. Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов», — цитирует Жукова ТАСС.