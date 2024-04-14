В Госдуме оценили увольнение Абаскаля из «Спартака»: «Наконец-то»
Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что руководство красно-белых должно было раньше расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что руководство красно-белых должно было раньше расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем.
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста.
«Наконец-то. Все к этому шло, но я считаю, что это должно было случиться раньше, по окончании осенней части сезона. Победа над “Динамо”, которая случилась неделю назад, ничего не значит. Играли-то плохо. Кто должен возглавить команду? Я всегда хотел бы, чтобы этот пост занял свой, спартаковский человек. Не хочу называть кого-то конкретно, есть много достойных специалистов», — цитирует Жукова ТАСС.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
К ответному матчу ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, команду будет готовить ассистент испанца Владимир Слишкович.