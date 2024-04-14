«Крылья Советов» — «Рубин». Стартовые составы
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.
Крылья Советов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко. Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Лысов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вуячич, Иву, Вада, Ранджелович, Даку. Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Йевтич, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Тахери, Биелович.