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18:52 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» — «Рубин». Стартовые составы

«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ.

Крылья Советов
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
«Крылья Советов» — «Рубин». Стартовые составы | Источник: Соцсети

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Орозко. Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Гапонов, Лысов, Печенин, Хубулов, Соколов, Грибакин, Попов, Писарский, Карпицкий.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Зотов, Вуячич, Иву, Вада, Ранджелович, Даку. Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Дрезгич, Иванов, Йевтич, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Тахери, Биелович.

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