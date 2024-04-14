«Проспали первые 10 минут»: Личка назвал причины поражения «Динамо» «Уралу»
Личка назвал обидным поражение «Динамо» в матче РПЛ с «Уралом».
Личка назвал обидным поражение «Динамо» в матче РПЛ с «Уралом».
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка назвал обидным поражение своей команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», а также заявил, что «бело-голубые» ожидали другой игры от соперника.
В воскресенье «Урал» в домашнем матче обыграл «Динамо» со счетом 2:1, забив победный мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Москвичи проиграли в третьей встрече чемпионата России кряду.
«Мы проспали первые 10 минут и пропустили быстрый гол после углового. После пропущенного мяча мы увеличили процент владения, но не создавали опасность, два удара за тайм — это очень мало. Во втором тайме мы не использовали свои моменты, а в таких случаях у соперника всегда появляется шанс, которым он и воспользовался. Обидно», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».
«Мы думали, что будем владеть мячом, а соперник отойдет к своим воротам, но в итоге он сыграл очень агрессивно и забил гол. Потом мы владели мячом, но далеко от ворот соперника, катали мяч слева направо без какого-либо обострения, не пытались обыгрывать один в один. Да, после перерыва у нас было три хороших момента, но в таких играх своими шансами надо пользоваться. Из двух моментов один надо реализовывать», — добавил Личка.
«Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками. В следующем туре «бело-голубые» 21 апреля на выезде встретятся с «Нижним Новгородом».