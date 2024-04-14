«Проспали первые 10 минут»: Личка назвал причины поражения «Динамо» «Уралу» | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка назвал обидным поражение своей команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», а также заявил, что «бело-голубые» ожидали другой игры от соперника.

В воскресенье «Урал» в домашнем матче обыграл «Динамо» со счетом 2:1, забив победный мяч на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Москвичи проиграли в третьей встрече чемпионата России кряду.

«Мы проспали первые 10 минут и пропустили быстрый гол после углового. После пропущенного мяча мы увеличили процент владения, но не создавали опасность, два удара за тайм — это очень мало. Во втором тайме мы не использовали свои моменты, а в таких случаях у соперника всегда появляется шанс, которым он и воспользовался. Обидно», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241137&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы думали, что будем владеть мячом, а соперник отойдет к своим воротам, но в итоге он сыграл очень агрессивно и забил гол. Потом мы владели мячом, но далеко от ворот соперника, катали мяч слева направо без какого-либо обострения, не пытались обыгрывать один в один. Да, после перерыва у нас было три хороших момента, но в таких играх своими шансами надо пользоваться. Из двух моментов один надо реализовывать», — добавил Личка.