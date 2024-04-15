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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Ткачук: Семак пошумел бы с «Зенитом» в еврокубках. Жаль, что там нет российских клубов

Бывший футболист «Зенита» Денис Ткачук считает, что сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака могли бы «пошуметь» в еврокубках.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

— Из-за длительной дисквалификации Боаша в 2015-м его замещал Сергей Семак. Видели в нём задатки тренера-чемпиона?
 — Об этом даже не думал. Тогда лично мне не было видно, что в будущем Сергей Богданович станет великим тренером. Но он им стал. Причём не только в «Зените». Вспомните, как он вывел «Уфу» в Лигу Европы. Как раз в тот момент я понял, что у него впереди большая тренерская карьера, причём в Петербурге. Семак и человек прекрасный: знает несколько языков, легко со всеми коммуницирует. Он подобрал отличный штаб: Вильяма, Тимощука, Симутенкова. Жаль, что сейчас российских клубов нет в еврокубках. Мне кажется, он бы и там пошумел, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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