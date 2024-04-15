Умер бывший начальник команды «Спартака» Валерий Жиляев

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Валерий Жиляев, работавший в московских хоккейном и футбольном клубах «Спартак», скончался в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС рассказал бывший администратор и член комитета ветеранов футбольного клуба Александр Хаджи.
«Валерий Жиляев умер, это случилось вчера. Он умер от старости, в последнее время он тяжело болел. Вся спартаковская семья в курсе, мы приносим соболезнования. Пока не решили, когда будут похороны, но мы проводим его достойно», — сказал Хаджи.
Жиляев работал начальником команды хоккейного «Спартака» (1979−1984) и футбольной «Красной Пресни» (1985−1987). Специалист был администратором в футбольном клубе «Спартак» (1989−1996), а затем начальником команды (1996−2012), сменив на этой должности Николая Старостина. Жиляев является заслуженным работником физической культуры, он был награжден орденом за «За заслуги перед Отечеством» II степени.