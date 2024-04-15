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11:10 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший начальник команды «Спартака» Валерий Жиляев

По словам ветерана футбольного «Спартака» Александра Хаджи, Жиляев в последнее время тяжело болел.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Валерий Жиляев, работавший в московских хоккейном и футбольном клубах «Спартак», скончался в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС рассказал бывший администратор и член комитета ветеранов футбольного клуба Александр Хаджи.

«Валерий Жиляев умер, это случилось вчера. Он умер от старости, в последнее время он тяжело болел. Вся спартаковская семья в курсе, мы приносим соболезнования. Пока не решили, когда будут похороны, но мы проводим его достойно», — сказал Хаджи.

Жиляев работал начальником команды хоккейного «Спартака» (1979−1984) и футбольной «Красной Пресни» (1985−1987). Специалист был администратором в футбольном клубе «Спартак» (1989−1996), а затем начальником команды (1996−2012), сменив на этой должности Николая Старостина. Жиляев является заслуженным работником физической культуры, он был награжден орденом за «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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