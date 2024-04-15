Радимов назвал лучшего тренера для «Спартака»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера московского «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
По мнению Радимова, красно-белым необходимо любыми способами затащить в команду Валерия Карпина, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России. Эксперт считает, что именно Карпин сможет изменить психологию «Спартака».
«Валерий Карпин — это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в “Спартак”. Думаю, Владимир Слишкович сейчас попробует что‑то изменить. Но что? Физически команда не готова, за короткое время это не поменять. Можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме Георгий сейчас — это неизвестно, мы видели его матчи без игрового ритма, там была катастрофа», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Накануне «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля. СМИ связывали красно-белых с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем. В данный момент на временной основе команду возглавляет Владимир Слишкович (помощник Абаскаля).