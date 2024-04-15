Семшов назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»

По мнению Семшова, «Спартак» должен возглавить тренер, который будет соответствовать, потому что этот клуб — это народная команда. Он отметил, что клуб возглавляют люди, которые ничего не знают в футболе. Два кандидата на пост главного тренера «Спартака» по мнению Семшова, это Валерий Карпин и Станислав Черчесов, сказал Семшов в эфире телеканала «Матч Премьер».