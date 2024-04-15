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11:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Семшов назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал двух главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

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Семшов назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака» | Источник: Московский комсомолец

Вчера, 14 апреля, пресс-служба красно-белых объявила об отставке Гильермо Абаскаля. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Слишкович.

По мнению Семшова, «Спартак» должен возглавить тренер, который будет соответствовать, потому что этот клуб — это народная команда. Он отметил, что клуб возглавляют люди, которые ничего не знают в футболе. Два кандидата на пост главного тренера «Спартака» по мнению Семшова, это Валерий Карпин и Станислав Черчесов, сказал Семшов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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