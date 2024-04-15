Канчельскис — об отставке Абаскаля: Последней каплей стала игра с «Сочи»

Канчельскис — об отставке Абаскаля: последней каплей стала игра против «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

«Последней каплей стала игра с “Сочи”. Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые всё решают. Понятно, что до конца сезона его бы уволили. Впереди семь туров, посмотрим, как Слишкович справится. “Спартак” как обычно профукал сезон.

Руководители решают, кто будет следующим специалистом. Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем«, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.