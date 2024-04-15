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11:26 (мск), источник: Sport24

«Головин хороший, Миранчук, Пиняев». Аршавин — о том, есть ли в России футболист его уровня

Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, есть ли в России игроки его уровня.

Премьер-лига: таблица и календарь
«Головин хороший, Миранчук, Пиняев». Аршавин — о том, есть ли в России футболист его уровня | Источник: РФС

— Вы говорили, что такой игрок, как Аршавин, рождается в России раз в 50 лет. Сейчас есть такой футболист?

— Нет.

— Даже близко?

— Ну почему? Головин хороший, Миранчук, Пиняев, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

На протяжении карьеры Андрей Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

В 638 матчах за карьеру Аршавин забил 143 гола и отдал 191 результативную передачу.

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