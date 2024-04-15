«Головин хороший, Миранчук, Пиняев». Аршавин — о том, есть ли в России футболист его уровня
Премьер-лига: таблица и календарь
Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, есть ли в России игроки его уровня.
Бывший российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, есть ли в России игроки его уровня.
— Вы говорили, что такой игрок, как Аршавин, рождается в России раз в 50 лет. Сейчас есть такой футболист?
— Нет.
— Даже близко?
— Ну почему? Головин хороший, Миранчук, Пиняев, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
На протяжении карьеры Андрей Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
В 638 матчах за карьеру Аршавин забил 143 гола и отдал 191 результативную передачу.