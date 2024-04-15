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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Ткачук: Говорят, русские расхлябанные, иностранцы профессиональны. В Казани было наоборот

Бывший футболист «Рубина» Денис Ткачук поделился воспоминаниями о выступлениях за казанский клуб.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Ткачук: говорят, русские расхлябанные, иностранцы профессиональны. В Казани было наоборот | Источник: Чемпионат.com

— Иностранцы в Казани на тренировках халявили?
 — Конечно, не без этого. И это тоже было испытанием для Хави Грасии. Многие говорят: русские футболисты расхлябанные, а иностранцы профессиональны. В «Рубине» было наоборот. Что касается дисциплины, у 99% россиян всё было в порядке. Хави ощутил это на себе. Для него было удивлением, что россияне не подходили к нему и не спрашивали, почему они не играют. У нас так не принято. А легионеры так делали.

— По Алексу Сонгу было заметно, что это бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны»?
 — Он приехал не в оптимальном состоянии. Но когда набрал форму, их можно было на поле оставить вдвоём с М’Вила, а остальным в сторонке стоять. Настолько качественной была их связка, — сказал Ткачук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

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