Ткачук: Говорят, русские расхлябанные, иностранцы профессиональны. В Казани было наоборот

— Иностранцы в Казани на тренировках халявили?

— Конечно, не без этого. И это тоже было испытанием для Хави Грасии. Многие говорят: русские футболисты расхлябанные, а иностранцы профессиональны. В «Рубине» было наоборот. Что касается дисциплины, у 99% россиян всё было в порядке. Хави ощутил это на себе. Для него было удивлением, что россияне не подходили к нему и не спрашивали, почему они не играют. У нас так не принято. А легионеры так делали.