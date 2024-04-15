КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами

«По матчу “Сочи” — “Спартак” рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. У “Сочи” на 76-й минуте, во время празднования гола, с сектора В108 выбежали два болельщика.



По матчу “Локомотив” — ЦСКА рассмотрим выход за переделы технический зоны главного тренера “Локомотива” Галактионова и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений.



После матча “Оренбург” — “Пари НН” игрок гостей не пришел на обязательное интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды “Урал”, 5 желтый и 1 удаление», — сказал Григорьянц «СЭ».