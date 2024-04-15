Андрей Тихонов: красно-белые подождут, у меня есть своя красно-синяя команда | Источник: Чемпионат.com

«У меня в данный момент есть своя красно‑синяя команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами, их отношением к делу. Красно‑белая команда подождёт. Пускай берут любого тренера», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 14 апреля, пресс-служба «Спартака» объявила об уходе Абаскаля с поста главного тренера клуба. Гильермо возглавлял москвичей с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).