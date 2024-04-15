Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
03
Футбол. Кубок России
16.04
Зенит
Спартак
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов: Красно-белые подождут, у меня есть своя красно-синяя команда

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Андрей Тихонов: красно-белые подождут, у меня есть своя красно-синяя команда | Источник: Чемпионат.com

«У меня в данный момент есть своя красно‑синяя команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами, их отношением к делу. Красно‑белая команда подождёт. Пускай берут любого тренера», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 14 апреля, пресс-служба «Спартака» объявила об уходе Абаскаля с поста главного тренера клуба. Гильермо возглавлял москвичей с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь