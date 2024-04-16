Орлов: «Краснодар» развалился сам по себе, это трагедия для клуба
Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Краснодара».
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о последних результатах «Краснодара».
«Мы увидели, что “Краснодар” развалился сам по себе. Это уже не та команда, которая была у Ивича. И это трагедия для клуба, для “Краснодара”. А “Зенит” провёл очень хороший матч, заслуженно победил. Причём опять три или четыре голевых момента, которые были не реализованы», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
После 23 сыгранных матчей в рамках Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Факелом» на домашней арене.