Юлия Ефимова оценила увольнение Абаскаля из «Спартака»

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Гильермо Абаскаль является хорошим футбольным тренером, однако есть надежда, что после ухода испанца московский «Спартак» сумеет улучшить результаты. Такое мнение ТАСС высказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая является болельщицей «Спартака».

В воскресенье «Спартак» объявил об уходе Абаскаля, который возглавлял команду с лета 2022 года. Накануне команда уступила в Мир — Российской премьер-лиге аутсайдеру чемпионата «Сочи» и опустилась на седьмое место в турнирной таблице.

«Нужны ли были перемены? Может быть, но у меня не было возможности посмотреть последние матчи, я только сходила на матч с “Зенитом” и все, потом уже готовилась к своим соревнованиям. Абаскаль мне нравился, хороший был. Указывали ли на скорую отставку его странные заявления? Скорее всего, да, но я думаю, что он не потеряется — он хороший тренер», — сказала Ефимова.

Спортсменка надеется, что изменения в тренерском штабе позволят команде улучшить результаты. «Какое место меня бы устроило? Конечно, только первое, но это будет тяжело, поэтому будет хорошо, если попадут в призы», — отметила она.