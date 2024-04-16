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17:14 (мск), источник: ТАСС

Футболист Натхо уверен, что Акинфеев мог бы построить большую карьеру в Европе

Бывший полузащитник армейцев признался, что вратарь ЦСКА является для него одним из лучших голкиперов своего времени.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

ТАСС, 16 апреля. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы построить большую карьеру в европейском клубе, но принял иное решение. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник столичной команды Бибрас Натхо.

«Акинфеев не только легенда ЦСКА, но и сборной России, — сказал он. — Когда Игорь еще был моложе, он точно мог построить большую карьеру в Европе. Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня является одним из лучших вратарей своего времени».

Акинфееву 38 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом и семь раз — обладателем Кубка России. В 2005 году Акинфеев вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).

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