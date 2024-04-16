Футболист Натхо уверен, что Акинфеев мог бы построить большую карьеру в Европе

ТАСС, 16 апреля. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы построить большую карьеру в европейском клубе, но принял иное решение. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник столичной команды Бибрас Натхо.

«Акинфеев не только легенда ЦСКА, но и сборной России, — сказал он. — Когда Игорь еще был моложе, он точно мог построить большую карьеру в Европе. Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня является одним из лучших вратарей своего времени».