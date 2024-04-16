Футболист Натхо уверен, что Акинфеев мог бы построить большую карьеру в Европе
Бывший полузащитник армейцев признался, что вратарь ЦСКА является для него одним из лучших голкиперов своего времени.
Бывший полузащитник армейцев признался, что вратарь ЦСКА является для него одним из лучших голкиперов своего времени.
ТАСС, 16 апреля. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев мог бы построить большую карьеру в европейском клубе, но принял иное решение. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник столичной команды Бибрас Натхо.
«Акинфеев не только легенда ЦСКА, но и сборной России, — сказал он. — Когда Игорь еще был моложе, он точно мог построить большую карьеру в Европе. Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня является одним из лучших вратарей своего времени».
Акинфееву 38 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом и семь раз — обладателем Кубка России. В 2005 году Акинфеев вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).