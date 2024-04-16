Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:12 (мск), источник: ТАСС

Восстанавливающийся от травмы футболист Мухин не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

Полузащитник восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин не сыграет в этом сезоне, он продолжает восстанавливаться от травмы. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин перенес операцию в Германии.

«Все идет по плану с восстановлением Максима Мухина, планируем, что в середине-конце мая будет работать на поле. Сейчас он проходит плановую реабилитацию. Может сыграть в конце сезона? Нет, нет смысла рисковать, нужно кондиции набрать. Мало быть здоровым, нужно быть готовым», — сказал Безуглов.

Мухину 22 года, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 16 матчей в разных турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь