Восстанавливающийся от травмы футболист Мухин не сыграет за ЦСКА в этом сезоне
Полузащитник восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.
Полузащитник восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин не сыграет в этом сезоне, он продолжает восстанавливаться от травмы. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.
Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин перенес операцию в Германии.
«Все идет по плану с восстановлением Максима Мухина, планируем, что в середине-конце мая будет работать на поле. Сейчас он проходит плановую реабилитацию. Может сыграть в конце сезона? Нет, нет смысла рисковать, нужно кондиции набрать. Мало быть здоровым, нужно быть готовым», — сказал Безуглов.
Мухину 22 года, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 16 матчей в разных турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.