Восстанавливающийся от травмы футболист Мухин не сыграет за ЦСКА в этом сезоне

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин не сыграет в этом сезоне, он продолжает восстанавливаться от травмы. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (0:0), позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин перенес операцию в Германии.

«Все идет по плану с восстановлением Максима Мухина, планируем, что в середине-конце мая будет работать на поле. Сейчас он проходит плановую реабилитацию. Может сыграть в конце сезона? Нет, нет смысла рисковать, нужно кондиции набрать. Мало быть здоровым, нужно быть готовым», — сказал Безуглов.